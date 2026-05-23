«Являются козырем». Руженцев объяснил преимущества ЦСКА в плей-офф Единой лиги

24-летний защитник команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Семён Руженцев ответил на вопрос о важности сохранения костяка команды.

— В «Локомотиве» нет никого, кто знает, как обыгрывать ЦСКА в серии, кроме Квитковских. У вас же вся команда сохранилась — и ты, и Иван Ухов, и Семён Антонов, и Каспер Уэйр, и Никита Курбанов. Вы практически сохранили команду и выиграли два титула, идёте за третьим. У вас самый сыгранный состав из всей четвёрки команд, это серьёзное преимущество.

— Да, действительно, эту историю [c поражением от «Локо»] лично знаю, так как участвовал в той серии. Но да, наша глубокая скамейка и состав, который из года в год сохраняется, являются таким козырем, особенно в сериях плей-офф, где играют вдолгую, действительно решают, — сказал Руженцев в студии Единой лиги в сообществе «VK ПРО СПОРТ».