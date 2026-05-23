Виктор Вембаньяма назвал свою проблему в серии с «Оклахомой» после двух поражений

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий команду НБА «Сан-Антонио Спёрс», назвал свою проблему в финале Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» после поражения в третьем матче серии (108:123; счёт в серии 1-2).

«Я чувствую, что у меня сейчас проблемы с тем, чтобы делать своих товарищей по команде лучше. Мои показатели бросков не ужасны.

Мне нужно быть больше командным игроком, лучше отдавать передачи, лучше подбирать мяч, немного больше давить на их защиту и посмотреть, насколько им нужно помогать моим товарищам, а затем отдавать им», — приводит слова Вембаньямы ESPN.