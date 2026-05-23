Руженцев из ЦСКА ответил, как Пистиолис относится к выходным для игроков

Защитник команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Самсон Руженцев высказался об отношении главного тренера Андреаса Пистиолиса к выходным.
— Самсон, если вы [сегодня] выигрываете, у вас будут выходные?
— Ну, если мы выиграем, надеюсь, что так. Понятное дело, что тут не мне решать. Тут нужно главного тренера нашего спросить в случае победы.
— А он вообще вас балует выходными? Потому что зарубежные наставники в КХЛ, особенно заокеанские, используют выходные как инструмент поощрения, и там после хорошей игры команда чуть ли не скандирует DAY-OFF! И очень часто получает — один или два. Пистиолис этого не практикует?
— Честно, мне кажется, что у него нет такого мышления, что это как вознаграждение. Думаю, он воспринимает это с рабочей точки зрения — всем нужны выходные, всем нужно отдыхать когда-то. И когда у нас есть такая возможность — он это предоставляет, — сказал Руженцев в студии Единой лиги в сообществе «VK ПРО СПОРТ».