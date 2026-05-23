Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Руженцев из ЦСКА ответил, как Пистиолис относится к выходным для игроков

Руженцев из ЦСКА ответил, как Пистиолис относится к выходным для игроков
Комментарии

Защитник команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Самсон Руженцев высказался об отношении главного тренера Андреаса Пистиолиса к выходным.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Самсон, если вы [сегодня] выигрываете, у вас будут выходные?
— Ну, если мы выиграем, надеюсь, что так. Понятное дело, что тут не мне решать. Тут нужно главного тренера нашего спросить в случае победы.

— А он вообще вас балует выходными? Потому что зарубежные наставники в КХЛ, особенно заокеанские, используют выходные как инструмент поощрения, и там после хорошей игры команда чуть ли не скандирует DAY-OFF! И очень часто получает — один или два. Пистиолис этого не практикует?
— Честно, мне кажется, что у него нет такого мышления, что это как вознаграждение. Думаю, он воспринимает это с рабочей точки зрения — всем нужны выходные, всем нужно отдыхать когда-то. И когда у нас есть такая возможность — он это предоставляет, — сказал Руженцев в студии Единой лиги в сообществе «VK ПРО СПОРТ».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
«Являются козырем». Руженцев объяснил преимущества ЦСКА в плей-офф Единой лиги
«Баскетбол другой — гораздо жарче». Руженцев из ЦСКА — о противостоянии с Ищенко из «Локо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android