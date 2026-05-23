Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего УНИКС победил «Зенит» в пятом матче 1/2 финала

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал поражение «Зенита» в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 c УНИКСом (66:83; счёт в серии 3-2).

«УНИКС и тренер Перасович изменили свою защиту. Игроки периметра «Зенита»: Фрейзер, Мун, Жбанов — потеряли в свободе. Их встречали около центральной линии поля, почти сразу же игрока с мячом атаковали вдвоём, гнали к боковой лини и не давали сделать диагональную или продольную передачи. А поперечные передачи контролировали и перехватывали. Это очень энергозатратная форма защиты, но она в пятом матче серии отлично сработала, особенно в третьей четверти.

Тренеру Радоньичу придётся что-то придумывать перед шестым матчем против такой защиты», — написал Гомельский в своей колонке.