Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего УНИКС победил «Зенит» в пятом матче 1/2 финала

Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего УНИКС победил «Зенит» в пятом матче 1/2 финала
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал поражение «Зенита» в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 c УНИКСом (66:83; счёт в серии 3-2).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

«УНИКС и тренер Перасович изменили свою защиту. Игроки периметра «Зенита»: Фрейзер, Мун, Жбанов — потеряли в свободе. Их встречали около центральной линии поля, почти сразу же игрока с мячом атаковали вдвоём, гнали к боковой лини и не давали сделать диагональную или продольную передачи. А поперечные передачи контролировали и перехватывали. Это очень энергозатратная форма защиты, но она в пятом матче серии отлично сработала, особенно в третьей четверти.

Тренеру Радоньичу придётся что-то придумывать перед шестым матчем против такой защиты», — написал Гомельский в своей колонке.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Защитник Георгий Жбанов преодолел планку в 1000 очков за «Зенит»
Материалы по теме
Эталонная игра от УНИКСа! Казанцы ещё поборются с «Зенитом» в полуфинале
Эталонная игра от УНИКСа! Казанцы ещё поборются с «Зенитом» в полуфинале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android