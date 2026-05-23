ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Защитник «Сан-Антонио» Фокс отреагировал на упущенное преимущество в 3-м матче с «Тандер»

28-летний американский разыгрывающий защитник ДеАарон Фокс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», после поражения в третьем матче серии (108:123; счёт в серии 1-2) отреагировал на упущенное преимущество в начале встречи, когда в первые четыре минуты игры его клуб сделал рывок 15:0.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
23 мая 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
108 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Васселл - 20, Фокс - 15, Касл - 14, Шампани - 10, Харпер - 6, Джонсон - 5, Корнет - 4, Олиник - 3, Брайант - 3, Пламли - 2, Маклафлин, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Маккейн - 24, Уильямс - 18, Карузо - 15, Холмгрен - 14, Уоллес - 11, Уильямс - 5, Хартенштайн - 5, Джо - 3, Митчелл - 2, Дорт, Уильямс, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Топич

«Это долгая серия. Трудно поддерживать хороший темп, как в начале матча, особенно на протяжении всех 48 минут. Но когда вы видите, что преимущество начинает уменьшаться, возникает чувство: «Чёрт, у нас было такое преимущество, и оно так быстро ушло», — приводит слова Фокса издание ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
