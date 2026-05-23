Защитник «Сан-Антонио» Фокс отреагировал на упущенное преимущество в 3-м матче с «Тандер»

28-летний американский разыгрывающий защитник ДеАарон Фокс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», после поражения в третьем матче серии (108:123; счёт в серии 1-2) отреагировал на упущенное преимущество в начале встречи, когда в первые четыре минуты игры его клуб сделал рывок 15:0.

«Это долгая серия. Трудно поддерживать хороший темп, как в начале матча, особенно на протяжении всех 48 минут. Но когда вы видите, что преимущество начинает уменьшаться, возникает чувство: «Чёрт, у нас было такое преимущество, и оно так быстро ушло», — приводит слова Фокса издание ESPN.