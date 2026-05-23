ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА отреагировали на продажи «Локомотивом» билетов на 6-й матч, которого может не быть

Комментарии

Защитник команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал решение команды «Локомотив-Кубань» выпустить в продажу билеты на шестую игру 1/2 финала перед стартом пятой встречи, которая может стать последней, так как армейцы ведут 3-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
— Знаешь ли ты, что «Локомотив» уже продаёт билеты на матч №6?
— Я краем уха успел услышать до того, как подключился к студии, что вы про это говорили. Это интересно. Не знаю, что они будут делать, если матча №6 не будет.

— Для вас это становится дополнительной мотивацией отменить шестой матч?
— Я бы не сказал. У нас и так хватает мотивации для того, чтобы закончить [сегодня] и не ехать в Краснодар. Не говорю, что так будет, но мотивации точно хватает, — сказал Руженцев в студии Единой лиги в сообществе «VK ПРО СПОРТ».

