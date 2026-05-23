«90 минут и ни одного гола». Тимофей Мозгов — о разнице между футболом и баскетболом

Прославленный российский центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов в диалоге с комиком Азаматом Мусагалиевым высказался о футболе и баскетболе.

— Дело вкуса. Для меня, например, когда вот каждую секунду гол — я теряю нить игры. Это надо разбираться в баскетболе.

— А как 90 минут сидеть и ни одного гола не увидеть? Как тебе такое? Тоже интересно? Не, у меня есть ребята, друзья футболисты, но я не понимаю иногда. Сам люблю поиграть в футбол, редко играю, потому что плохо [получается], но смотреть 90 минут, как чуваки просто вообще не забивают, тяжело, — сказал Мозгов в шоу «КСТАТИ».