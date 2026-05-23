Тимофей Мозгов оценил шансы Егора Дёмина стать чемпионом НБА

Прославленный российский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов оценил шансы Егора Дёмина из «Бруклин Нетс» стать чемпионом лиги.

— О русских в НБА. Скажи, пожалуйста, кто следующий чемпион НБА?

— Ну, ближе всех [Егор] Дёмин сейчас находится. Он в составе, играет. Егор нашумел, молодой, достаточно талантливый, самое важное — трудолюбивый. Но что значит быть ближе всего? Очень важно, в какой команде окажешься. То есть понятно, что он молодой, его взяли, чтобы вокруг строить команду. Но получится ли у него стать такой суперзвездой, вокруг которого команда построилась? Люди по 20 лет играют в НБА и не выигрывают титулов.

— Следишь сейчас за чемпионатом?

— Плей-офф начался, так что включаю иногда. Просто сейчас я тренер своей команды и мне баскетбола в жизни и так хватает, — сказал Мозгов в шоу «КСТАТИ».