Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Верю в характер игроков». Тренер «Локо» Томович — о пятом матче 1/2 финала с ЦСКА

«Верю в характер игроков». Тренер «Локо» Томович — о пятом матче 1/2 финала с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался в преддверии пятого матча 1/2 финала с ЦСКА, который начнётся сегодня в 19:00 мск и может стать последним для краснодарцев, так как они проигрывают 1-3.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-я четверть
55 : 45
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Хантер, Шеянов, Коновалов, Хаджибегович, Самойленко

«Во что я верю, так это в характер наших игроков. В то, что когда они выйдут на площадку, будут на 100% готовыми ментально. Такие матчи выигрываются владение за владением, взаимодействие за взаимодействием. Парни в этой серии регулярно показывают, что у нас хватает старания и энергии, чтобы эти эпизоды складывались в нашу пользу. Настала пора сделать следующий шаг и сложить из отдельных эпизодов нужный результат. Мы способны быть достаточно жёсткими. Способны принимать умные командные решения. Теперь надо сыграть так, чтобы после матча не в чем было себя упрекнуть», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
В ЦСКА отреагировали на продажи «Локомотивом» билетов на 6-й матч, которого может не быть
«Баскетбол другой — гораздо жарче». Руженцев из ЦСКА — о противостоянии с Ищенко из «Локо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android