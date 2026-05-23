«Верю в характер игроков». Тренер «Локо» Томович — о пятом матче 1/2 финала с ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался в преддверии пятого матча 1/2 финала с ЦСКА, который начнётся сегодня в 19:00 мск и может стать последним для краснодарцев, так как они проигрывают 1-3.

«Во что я верю, так это в характер наших игроков. В то, что когда они выйдут на площадку, будут на 100% готовыми ментально. Такие матчи выигрываются владение за владением, взаимодействие за взаимодействием. Парни в этой серии регулярно показывают, что у нас хватает старания и энергии, чтобы эти эпизоды складывались в нашу пользу. Настала пора сделать следующий шаг и сложить из отдельных эпизодов нужный результат. Мы способны быть достаточно жёсткими. Способны принимать умные командные решения. Теперь надо сыграть так, чтобы после матча не в чем было себя упрекнуть», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.