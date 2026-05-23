Владимир Гомельский ответил, доволен ли работой Кириленко во главе РФБ

Известный комментатор и баскетбольный аналитик Владимир Гомельский оценил работу Андрея Кириленко на посту президента Российской федерации баскетбола (РФБ).

— Владимир Александрович, вас удовлетворяет деятельность Андрея Кириленко? Без конкретики. Просто да или нет.

— Да, — написал Гомельский на своём сайте.

Кириленко занимает пост президента РФБ с августа 2015 года. До завершения игровой карьеры он выступал в НБА за «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс», а также становился серебряным призёром Евролиги в составе ЦСКА и бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.

Ранее стало известно, что ФИБА допустила российскую молодёжную сборную до выступлений в формате 3х3.