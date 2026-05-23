ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский объяснил уникальность дриблинга Ксавьера Муна

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский оценил уровень дриблинга разыгрывающего защитника «Зенита» американца Ксавьера Муна.

«Он обладает весьма неординарным дриблингом и, владея мячом, ждёт ошибки от защищающегося игрока. А в некоторых случаях ждёт двойной опеки, которая позволит в одну передачу создать численное преимущество в атаке. При всей моей симпатии к Щербенёву Саша так не умеет. Ждать от него обострения ситуации в позиционной атаке не приходится. Кроме того, Мун может создать себе момент для броска без помощи партнёров, а Щербенёв не может. За Серёжу Карасёва сердце болит. Но доказывать свою принадлежность к месту в составе, завоёвывать доверие тренера можно только в учебно-тренировочном процессе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

