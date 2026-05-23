ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и стал первым финалистом Единой лиги ВТБ

В субботу, 23 мая, в Москве состоялся пятый матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный ЦСКА принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Хозяева паркета со счётом 103:92 (25:12, 30:24, 23:26, 25:30) одержали победу над кубанцами и вышли в финал турнира. Счёт в серии — 4-1.

В составе московской команды лучшим игроком оказался американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, в его активе 29 очков, три подбора, четыре передачи и четыре потери при коэффициенте эффективности «+33».

В составе «Локомотива-Кубань» отличился американский защитник Патрик Миллер, заработавший 20 очков. Также на его счету шесть передач, один перехват и пять потерь при коэффициенте эффективности «+20».