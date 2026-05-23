ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
ЦСКА — «Локомотив-Кубань», результат матча 23 мая 2026, счет 103:92, плей-офф Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и стал первым финалистом Единой лиги ВТБ
В субботу, 23 мая, в Москве состоялся пятый матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный ЦСКА принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Хозяева паркета со счётом 103:92 (25:12, 30:24, 23:26, 25:30) одержали победу над кубанцами и вышли в финал турнира. Счёт в серии — 4-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 29, Уэйр - 16, Жан-Шарль - 14, Курбанов - 12, Ухов - 8, Руженцев - 6, Астапкович - 6, Антонов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Мур - 18, Мартин - 15, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 10, Коновалов - 3, Хантер - 2, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

В составе московской команды лучшим игроком оказался американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, в его активе 29 очков, три подбора, четыре передачи и четыре потери при коэффициенте эффективности «+33».

В составе «Локомотива-Кубань» отличился американский защитник Патрик Миллер, заработавший 20 очков. Также на его счету шесть передач, один перехват и пять потерь при коэффициенте эффективности «+20».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Капитан «Локомотива-Кубань» тащил на себе клуб. Но ЦСКА наказал за ошибки
