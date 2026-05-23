ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Единая лига: результаты матчей 1/2 финала на 23 мая

В субботу, 23 мая, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты на 23 мая:

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 103:92 (счёт серии 4-1).

На стадии 1/4 финала армейцы встречались с «Енисеем», уверенно обыграв красноярцев со счётом 3-0. Железнодорожники на предыдущем этапе играли с «Бетсити Пармой», которую одолели, не потерпев ни одного поражения (3-0).

Во второй полуфинальной серии играют «Зенит» и УНИКС — счёт 3-2.

