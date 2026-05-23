Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в пятом матче полуфинала ЕЛ с «Локо»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу армейцев в пятом матче 1/2 стадии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась со счётом 103:92 и позволила московской команде выйти в финал чемпионата.

«Прежде всего как обычно хочу поблагодарить болельщиков, которые потратили своё время, чтобы прийти на эту игру. Это очень важно для нас, поддержка получилась действительно классной. Надеюсь, что в финале мы получим посещаемость этих матчей достойной именно решающей степени.

Что касается игры, начали сильно и достаточно мудро, и сразу захватили контроль над происходящим. В перерыве говорили, что соперник сейчас выдаст всё, на что способен, но на самом деле в итоге мы вышли очень расслабленно, нужно было действовать умнее. Нельзя позволять себе такое на стадиях полуфинала и финала. В то же время нужно отдать должное «Локо», который боролся и не сдавался до конца. И тренеры, и их игроки использовали любую возможность, которую мы им предоставляем. В то же время, в конце концов, сказался опыт нашей команды. Знаем, как побеждать, умеем находить способы, как добиться победы, несмотря на то, как протекает игра», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.