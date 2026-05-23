Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в пятом матче полуфинала ЕЛ с «Локо»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу армейцев в пятом матче 1/2 стадии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась со счётом 103:92 и позволила московской команде выйти в финал чемпионата.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 29, Уэйр - 16, Жан-Шарль - 14, Курбанов - 12, Ухов - 8, Руженцев - 6, Астапкович - 6, Антонов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Мур - 18, Мартин - 15, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 10, Коновалов - 3, Хантер - 2, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

«Прежде всего как обычно хочу поблагодарить болельщиков, которые потратили своё время, чтобы прийти на эту игру. Это очень важно для нас, поддержка получилась действительно классной. Надеюсь, что в финале мы получим посещаемость этих матчей достойной именно решающей степени.

Что касается игры, начали сильно и достаточно мудро, и сразу захватили контроль над происходящим. В перерыве говорили, что соперник сейчас выдаст всё, на что способен, но на самом деле в итоге мы вышли очень расслабленно, нужно было действовать умнее. Нельзя позволять себе такое на стадиях полуфинала и финала. В то же время нужно отдать должное «Локо», который боролся и не сдавался до конца. И тренеры, и их игроки использовали любую возможность, которую мы им предоставляем. В то же время, в конце концов, сказался опыт нашей команды. Знаем, как побеждать, умеем находить способы, как добиться победы, несмотря на то, как протекает игра», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

