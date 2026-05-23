Томович — о поражении «Локо» в полуфинале ЕЛ: горжусь своими парнями, они не сдавались

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение команды от ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (92:103), счёт в серии — 1-4. Таким образом, армейцы вышли в финал, а кубанцы сыграют за третье место.

«Мы начали сегодня не так, как в предыдущих матчах, считаю, что это сильно повлияло в целом на игру. Да, мы отреагировали во второй половине, но этого недостаточно, когда играешь с такими классными командами.

Хочу поздравить ЦСКА с победой в этой серии и пожелать удачи в финале. Они этого заслужили, играли лучше, чем мы в этой серии. Соперник показал нам, что мы должны сделать, чтобы быть более конкурентоспособными.

Хочу сказать, что горжусь своими парнями, они не сдавались ни на одну секунду. В то же время в некоторых моментах нам следовало бы играть более мудро, иногда мы действовали недостаточно жёстко», — приводит слова Томовича пресс-служба лиги.