Ищенко — о поражении от ЦСКА: в который уже раз подряд допускаем ту же ошибку

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко прокомментировал поражение команды от ЦСКА (94:103, 1-4) в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Тяжёлая получилась игра. В который уже раз подряд допускаем ту же ошибку — только берём игру под свой контроль, как тут же пропускаем лёгкие очки и снова отстаём на 15-20 очков. С таким соперником, как ЦСКА, нельзя загонять себя в такую ситуацию. Это опытная команда, чтобы у них столько отыграть, надо совершить подвиг. А у нас подвига сегодня не получилось…

Наша цель сегодня была — играть командно, двигать мяч. Ну и трёхочковые тоже, да. Если посмотреть те наши матчи с ЦСКА, где мы проигрывали крупно, видно, что там мы стеснялись, что ли, бросать из-за дуги. Сегодня в этом прибавили, но проиграли в другом…

Не сказал бы, что нам не хватило опыта. У нас другие сильные стороны — характер, желание. Может, опыта и вправду где-то не хватило, но играли-то мы в полуфинальной серии в целом неплохо», — приводит слова Ищенко официальный сайт клуба.