Ищенко — о поражении от ЦСКА: в который уже раз подряд допускаем ту же ошибку

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко прокомментировал поражение команды от ЦСКА (94:103, 1-4) в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 29, Уэйр - 16, Жан-Шарль - 14, Курбанов - 12, Ухов - 8, Руженцев - 6, Астапкович - 6, Антонов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Мур - 18, Мартин - 15, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 10, Коновалов - 3, Хантер - 2, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

«Тяжёлая получилась игра. В который уже раз подряд допускаем ту же ошибку — только берём игру под свой контроль, как тут же пропускаем лёгкие очки и снова отстаём на 15-20 очков. С таким соперником, как ЦСКА, нельзя загонять себя в такую ситуацию. Это опытная команда, чтобы у них столько отыграть, надо совершить подвиг. А у нас подвига сегодня не получилось…

Наша цель сегодня была — играть командно, двигать мяч. Ну и трёхочковые тоже, да. Если посмотреть те наши матчи с ЦСКА, где мы проигрывали крупно, видно, что там мы стеснялись, что ли, бросать из-за дуги. Сегодня в этом прибавили, но проиграли в другом…

Не сказал бы, что нам не хватило опыта. У нас другие сильные стороны — характер, желание. Может, опыта и вправду где-то не хватило, но играли-то мы в полуфинальной серии в целом неплохо», — приводит слова Ищенко официальный сайт клуба.

