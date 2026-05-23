«ЧБК» впервые в истории стал чемпионом Суперлиги, победив «Химки»

Сегодня, 23 мая, в Челябинске в спортивном комплексе «Метар-Спорт» состоялся шестой матч финала Суперлиги среди мужских команд между местным клубом «ЧБК» и подмосковным коллективом «Химки». Игра завершилась со счётом 79:61. Таким образом, «ЧБК» выиграл финальную серию 4-2 и стал чемпионом Суперлиги впервые в истории.

Самым результативным игроком матча стал российский атакующий защитник «ЧБК» Максим Кондаков. Ему удалось набрать в ходе встречи 20 очков. Также отличился его товарищ по команде американец Ламар Кортез Эдвардс, выступающий на позиции разыгрывающего защитника. Он набрал 18 очков, а также сделал четыре подбора и отдал три передачи.