Защитник ЦСКА Ухов прокомментировал победу в пятом матче с «Локо»

30-летний российский защитник ЦСКА Иван Ухов прокомментировал победу армейцев в пятом матче серии 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч завершился со счётом 103:92. Эта победа стала четвёртой для московского коллектива в серии, что позволило ему выйти в финал чемпионата.

«Сегодня игра сложилась для нас хорошо. Мы начали неплохо, смогли реализовать свои броски, которых не хватало в предыдущих встречах, и не дали «Локомотиву-Кубань» разбежаться, как они делали до этого. И в этом ключе мы смогли уже навязать свой баскетбол», — приводит слова Ухова пресс-служба команды.