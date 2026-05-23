Кирилл Темиров раскрыл, за счёт чего «Локомотив» мог обыграть ЦСКА

Кирилл Темиров раскрыл, за счёт чего «Локомотив» мог обыграть ЦСКА
Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров поделился эмоциями после поражения от ЦСКА (92:103, 1-4) в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, по итогам которого краснодарский клуб завершил борьбу за выход в финал.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 29, Уэйр - 16, Жан-Шарль - 14, Курбанов - 12, Ухов - 8, Руженцев - 6, Астапкович - 6, Антонов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Мур - 18, Мартин - 15, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 10, Коновалов - 3, Хантер - 2, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

«Конечно, не очень эмоции, так как мы проиграли. Шансы были выиграть этот матч. Но нельзя так начинать первую четверть и вообще первую половину. Если бы с первых минут играли так, как последние 20, скорее всего, этот матч выиграли. Не знаю, почему ты так неудачно стартовали. Сейчас нет ответа на этот вопрос. Посмотрим видео, станет понятно.

Что сказал тренер в раздевалке? Ну, то, что в раздевалке говорят, мы не будем афишировать. Всё, что происходит в раздевалке, остаётся в раздевалке. Но если в общем, нам сказали, что надо быть жёстче, показать свой характер, вот вышли и показали. Жаль, этого не хватило, чтобы выиграть матч.

На матчи за третье место мотивированы, конечно. Теперь задача у нас на этот сезон только одна — забрать бронзу, а лучше всего — закончить серию дома. Надо порадовать наших болельщиков, поэтому будем стараться выигрывать», — приводит слова Темирова пресс-служба клуба.

