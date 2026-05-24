Гомельский прокомментировал победу ЦСКА в пятой игре полуфинала ЕЛ с «Локо»

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями насчёт пятой игры серии 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Матч завершился со счётом 103:92 в пользу армейцев. Эта победа стала четвёртой для московского коллектива в серии, что позволило ему выйти в финал чемпионата.

«Как болельщик ЦСКА, удовлетворён результатом. Другое дело, что мне было интересно, как и за счёт чего ЦСКА побеждает четыре игры подряд. Должен сделать комплимент тренеру «Локо» Томовичу. Вы знаете, он в третьей четверти всё-таки нашёл вариант, против которого армейцы как следует, качественно, не могли защищаться, как это делали в обеих играх в Краснодаре. И это был очень странный состав, вообще без центра. И Хантер, и Хаджибегович сидели на скамейке. А против центровых ЦСКА Жан-Шарля и Митровича защищался Квитковских, очень неплохо. А в нападении центра не было. И были возможности у того же Квитковских, у Мура атаковать из-за трёхочковой дуги. Эти атаки были успешными.

Другое дело, что и ЦСКА, в свою очередь, в позиционных атаках очки набирал. И вот только в тот момент, когда Самсона Руженцева заменил Никита Курбанов, Никита дважды забил сверху и один раз реализовал трёхочковый бросок. Не сказал бы, что он герой матча. Но Курбанов и Жан-Шарль были единственными, игравшими так надёжно, что на них было приятно смотреть. Я бы отметил ещё невзрачную игру Астапковича сегодня. Собственно, тренер Пистиолис его и заменил в концовке. В общем, победа есть победа», — сказал Гомельский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.