«Лезгинка с мячом». Гомельский раскритиковал выступление Мело Тримбла в матче с «Локо»

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский раскритиковал игру 31-летнего разыгрывающего защитника московского клуба ЦСКА Мело Тримбла в пятом матче серии 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарской командой «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась со счётом 103:92 в пользу армейцев. Эта победа стала четвёртой для московского коллектива в серии, что позволило ему выйти в финал чемпионата.

«Вот, если сравнивать ЦСКА образца 2006-го и 2026-го, мне трудно представить, чтобы Лэнгдон, Холден или те ветераны, которые играли до них, совершали такие потери, которые раз за разом совершает Тримбл. Да, он талантлив в нападении, несомненно. Но эта его лезгинка с мячом заканчивается в каждой пятой атаке потерей», — сказал Гомельский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.