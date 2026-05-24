«Лезгинка с мячом». Гомельский раскритиковал выступление Мело Тримбла в матче с «Локо»

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский раскритиковал игру 31-летнего разыгрывающего защитника московского клуба ЦСКА Мело Тримбла в пятом матче серии 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарской командой «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась со счётом 103:92 в пользу армейцев. Эта победа стала четвёртой для московского коллектива в серии, что позволило ему выйти в финал чемпионата.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 29, Уэйр - 16, Жан-Шарль - 14, Курбанов - 12, Ухов - 8, Руженцев - 6, Астапкович - 6, Антонов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Мур - 18, Мартин - 15, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 10, Коновалов - 3, Хантер - 2, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

«Вот, если сравнивать ЦСКА образца 2006-го и 2026-го, мне трудно представить, чтобы Лэнгдон, Холден или те ветераны, которые играли до них, совершали такие потери, которые раз за разом совершает Тримбл. Да, он талантлив в нападении, несомненно. Но эта его лезгинка с мячом заканчивается в каждой пятой атаке потерей», — сказал Гомельский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

