Гомельский предсказал победителя в серии 1/2 плей-офф ЕЛ «Зенит» — УНИКС

Авторитетный российский аналитик, эксперт и комментатор Владимир Гомельский предположил, кто победит в серии 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским клубом «Зенит» и казанской командой УНИКС. В данный момент счёт в противостоянии составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых. Для выхода в финал команде нужно одержать четыре победы в серии.

«Теперь будем ждать соперника по финалу. Думаю, что им станет питерский «Зенит», — сказал Гомельский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Шестой матч между «Зенитом» и УНИКСом состоится 25 мая на «Арене» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.