Кливленд Кавальерс — Нью-Йорк Никс, результат матча 24 мая 2026, счёт 108:121, плей-офф НБА 2025-2026

«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в плей-офф НБА и оказался в шаге от финала
Завершился третий матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Кливленде на паркете «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 121:108.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Мобли - 24, Митчелл - 23, Харден - 19, Аллен - 17, Страс - 13, Меррилл - 6, Шрёдер - 3, Тайсон - 3, Брайант, Портер, Миникс, Эллис, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр, Томлин
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Бриджес - 22, Ануноби - 21, Шамет - 14, Таунс - 13, Харт - 12, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

Таким образом, «Нью-Йорк» повёл в серии со счётом 3-0.

В составе «Нью-Йорка» больше всех очков набрал разыгрывающий команды Джейлен Брансон — 30, также у него три подбора и шесть результативных передач. Форварл О Джи Ануноби записал на свой счёт 21 очко, семь подборов и четыре ассиста.

Лучшую результативность в «Кливленде» показал форвард Эван Мобли — 24 очка, также в его активе шесть подборов и две передачи.

Следующий матч между командами состоится 26 мая в Кливленде.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Сильный шаг владельца клуба НБА. За ним — боль от утраты сына
