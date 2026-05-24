«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в плей-офф НБА и оказался в шаге от финала

Завершился третий матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Кливленде на паркете «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 121:108.

Таким образом, «Нью-Йорк» повёл в серии со счётом 3-0.

В составе «Нью-Йорка» больше всех очков набрал разыгрывающий команды Джейлен Брансон — 30, также у него три подбора и шесть результативных передач. Форварл О Джи Ануноби записал на свой счёт 21 очко, семь подборов и четыре ассиста.

Лучшую результативность в «Кливленде» показал форвард Эван Мобли — 24 очка, также в его активе шесть подборов и две передачи.

Следующий матч между командами состоится 26 мая в Кливленде.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».