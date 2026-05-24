НБА: результаты матчей плей-офф на 24 мая

В ночь на 24 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

НБА. Результаты игр плей-офф на 24 мая:

«Кливленд Кавальерс» — «Нью Йорк Никс» — 108:121.

Счёт в серии 3-0 в пользу «Нью Йорка». Четвёртый матч между командами состоится 26 мая в Кливленде.

В финале Западной конференции играют «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер». «Оклахома» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-1.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим чемпионом НБА.