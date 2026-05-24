Корстин: когда у ЦСКА здорово играют Тримбл и Уэйр, армейцев сложно победить

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением насчёт серии 1/2 плей-офф Единой лиги между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», в которой победу одержали армейцы по итогам пяти матчей.

— Что касается итогов этой полуфинальной серии, то игра и борьба здесь очень порадовали. Баскетбол в Единой лиге высокого уровня. Все команды, которые вышли в плей‑офф, очень амбициозны и стремились к максимальному результату. Но в этой полуфинальной серии ЦСКА выглядел сильнее. Поздравляю армейцев с выходом в финал. Очень достойное выступление.

— Ожидали большего количества матчей в серии?

— Сезон на сезон не приходится. В этот раз серия состояла из пяти встреч, но в каждом матче была борьба. «Локомотив» в какой‑то момент почти догнал армейцев, здесь можно отметить самоотверженность краснодарцев, но ЦСКА в решающие моменты сыграл очень уверенно. Армейцы показали результативную игру в нападении с высоким процентом реализации дальних бросков и достаточно жёсткую защиту. Видна командная игра, видны лидеры.

Мело Тримбл выдал феноменальный результат — 29 очков, это его лучший матч в этом плей‑офф. Каспер Уэйр находится в прекрасной форме. Когда у ЦСКА здорово играют лидеры — Мело и Каспер, — армейцев очень сложно победить, — приводит слова Корстин портал «Матч ТВ».