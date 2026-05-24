Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Корстин: когда у ЦСКА здорово играют Тримбл и Уэйр, армейцев сложно победить

Корстин: когда у ЦСКА здорово играют Тримбл и Уэйр, армейцев сложно победить
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением насчёт серии 1/2 плей-офф Единой лиги между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», в которой победу одержали армейцы по итогам пяти матчей.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 29, Уэйр - 16, Жан-Шарль - 14, Курбанов - 12, Ухов - 8, Руженцев - 6, Астапкович - 6, Антонов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Мур - 18, Мартин - 15, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 10, Коновалов - 3, Хантер - 2, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

— Что касается итогов этой полуфинальной серии, то игра и борьба здесь очень порадовали. Баскетбол в Единой лиге высокого уровня. Все команды, которые вышли в плей‑офф, очень амбициозны и стремились к максимальному результату. Но в этой полуфинальной серии ЦСКА выглядел сильнее. Поздравляю армейцев с выходом в финал. Очень достойное выступление.

— Ожидали большего количества матчей в серии?
— Сезон на сезон не приходится. В этот раз серия состояла из пяти встреч, но в каждом матче была борьба. «Локомотив» в какой‑то момент почти догнал армейцев, здесь можно отметить самоотверженность краснодарцев, но ЦСКА в решающие моменты сыграл очень уверенно. Армейцы показали результативную игру в нападении с высоким процентом реализации дальних бросков и достаточно жёсткую защиту. Видна командная игра, видны лидеры.

Мело Тримбл выдал феноменальный результат — 29 очков, это его лучший матч в этом плей‑офф. Каспер Уэйр находится в прекрасной форме. Когда у ЦСКА здорово играют лидеры — Мело и Каспер, — армейцев очень сложно победить, — приводит слова Корстин портал «Матч ТВ».

Читайте далее:
«Локо» провёл шикарный матч. Но ЦСКА — идеальный, после чего вышел в финал Единой лиги!
«Локо» провёл шикарный матч. Но ЦСКА — идеальный, после чего вышел в финал Единой лиги!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android