Капитан «Локомотива» Миллер отреагировал на поражение от ЦСКА в 1/2 финала Единой лиги

Капитан команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Патрик Миллер отреагировал на поражение клуба в серии 1/2 финала с ЦСКА (1-4).

«Думаю, на первую половину мы вышли недостаточно включёнными. Уже потом показали, как умеем бороться, но так надо было начинать. Но у нас вся серия получилась, как одна долгая драка, и это было непросто. Мы дали сопернику серьёзный бой, и в некоторых матчах счёт мог быть немного чуть больше в нашу пользу. Но это нас сплотило.

Мы остались настоящей командой, что бы ни происходило, хорошего или плохого. Если мы продолжим быть такими же сплочёнными, проявим такой же характер, как в полуфинальной серии, то заберём бронзовые медали», — приводит слова Миллера пресс-служба команды.