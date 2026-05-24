Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Капитан «Локомотива» Миллер отреагировал на поражение от ЦСКА в 1/2 финала Единой лиги

Капитан команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Патрик Миллер отреагировал на поражение клуба в серии 1/2 финала с ЦСКА (1-4).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 29, Уэйр - 16, Жан-Шарль - 14, Курбанов - 12, Ухов - 8, Руженцев - 6, Астапкович - 6, Антонов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Мур - 18, Мартин - 15, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 10, Коновалов - 3, Хантер - 2, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

«Думаю, на первую половину мы вышли недостаточно включёнными. Уже потом показали, как умеем бороться, но так надо было начинать. Но у нас вся серия получилась, как одна долгая драка, и это было непросто. Мы дали сопернику серьёзный бой, и в некоторых матчах счёт мог быть немного чуть больше в нашу пользу. Но это нас сплотило.

Мы остались настоящей командой, что бы ни происходило, хорошего или плохого. Если мы продолжим быть такими же сплочёнными, проявим такой же характер, как в полуфинальной серии, то заберём бронзовые медали», — приводит слова Миллера пресс-служба команды.

