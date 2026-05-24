«Меня это не шокирует». Донован Митчелл — о фанатах «Нью-Йорка» на матче в Кливленде

29-летний разыгрывающий защитник клуба «Кливленд Кавальерс» американец Донован Митчелл прокомментировал действия фанатов клуба «Нью-Йорк Никс» во время третьего матча серии 1/2 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в Кливленде и завершился со счётом 121:108 в пользу «Нью-Йорка». Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Нью-Йорка».

«Я из Нью-Йорка. Меня это не шокирует. Они делают это на каждой арене. Это как с фанатами «Даллас Маверикс», они такие, какие есть. Не думаю, что дело в Кливленде. Такие уж фанаты «Нью-Йорка». Я и сам таким был. В Кливленде лучшие фанаты в мире. Я в этом уверен», — сказал Митчелл на пресс-конференции после игры.