Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Меня это не шокирует». Донован Митчелл — о фанатах «Нью-Йорка» на матче в Кливленде

29-летний разыгрывающий защитник клуба «Кливленд Кавальерс» американец Донован Митчелл прокомментировал действия фанатов клуба «Нью-Йорк Никс» во время третьего матча серии 1/2 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в Кливленде и завершился со счётом 121:108 в пользу «Нью-Йорка». Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Нью-Йорка».

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Мобли - 24, Митчелл - 23, Харден - 19, Аллен - 17, Страс - 13, Меррилл - 6, Шрёдер - 3, Тайсон - 3, Брайант, Портер, Миникс, Эллис, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр, Томлин
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Бриджес - 22, Ануноби - 21, Шамет - 14, Таунс - 13, Харт - 12, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Я из Нью-Йорка. Меня это не шокирует. Они делают это на каждой арене. Это как с фанатами «Даллас Маверикс», они такие, какие есть. Не думаю, что дело в Кливленде. Такие уж фанаты «Нью-Йорка». Я и сам таким был. В Кливленде лучшие фанаты в мире. Я в этом уверен», — сказал Митчелл на пресс-конференции после игры.

