«Как будто уже докатывали». Курбанов — о проблемах ЦСКА в пятом матче 1/2 финала с «Локо»

Лидер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу армейцев в пятом матче 1/2 финала с «Локомотивом-Кубань» (103:92), что позволило коллективу закрыть серию (4-1) и выйти в финал.

— За счёт чего уверенно обыграли «Локо»?

— Очень уверенно, слаженно действовали в защите. Минимизировали ошибки в защите, плюс удачное нападение. Всё это создало комфортную разницу. В первой половине мы сделали хороший задел, а во второй мы не то чтобы расслабились, но как будто уже докатывали. Тогда «Локомотив» в моменте подкрался. Но мы быстро разбили их прессинг.

— С кем для ЦСКА всё‑таки более предпочтительно играть [в финале]?

— Если брать по результатам сезона, то «Зенит» мы обыгрывали больше, чем УНИКС. Но плей‑офф — это совсем иная история, другой настрой. И другие могут быть результаты, — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».