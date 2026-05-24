Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Как будто уже докатывали». Курбанов — о проблемах ЦСКА в пятом матче 1/2 финала с «Локо»

Лидер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу армейцев в пятом матче 1/2 финала с «Локомотивом-Кубань» (103:92), что позволило коллективу закрыть серию (4-1) и выйти в финал.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 29, Уэйр - 16, Жан-Шарль - 14, Курбанов - 12, Ухов - 8, Руженцев - 6, Астапкович - 6, Антонов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Мур - 18, Мартин - 15, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 10, Коновалов - 3, Хантер - 2, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

— За счёт чего уверенно обыграли «Локо»?
— Очень уверенно, слаженно действовали в защите. Минимизировали ошибки в защите, плюс удачное нападение. Всё это создало комфортную разницу. В первой половине мы сделали хороший задел, а во второй мы не то чтобы расслабились, но как будто уже докатывали. Тогда «Локомотив» в моменте подкрался. Но мы быстро разбили их прессинг.

— С кем для ЦСКА всё‑таки более предпочтительно играть [в финале]?
— Если брать по результатам сезона, то «Зенит» мы обыгрывали больше, чем УНИКС. Но плей‑офф — это совсем иная история, другой настрой. И другие могут быть результаты, — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
«Локо» провёл шикарный матч. Но ЦСКА — идеальный, после чего вышел в финал Единой лиги!
