Игрок НБА оценил выступление Усика в бою с Верхувеном

35-летний американский баскетболист Дэмьен Лиллард, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс», поделился мнением насчёт выступления непобеждённого украинца Александра Усика в бою за титул WBC в супертяжёлом весе с нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло сегодня, 23 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Сегодня Усик был сам не свой. Уверен, в следующем бою он будет в лучшей форме… Говорят ещё, что боксёры стареют за одну ночь…» — написал Лиллард на своей странице в социальной сети Х.