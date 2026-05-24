Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Кириленко назвал клуб, готовый выступать в Единой лиге

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал клуб, который готов к выступлению в Единой лиге ВТБ.

— Именно шестая игра финала [Суперлиги] не очень получилась по счёту, но надо отдать должное «Химкам». Они проигрывали прошлую игру, но собрались и вернули серию сюда. Очень многое не получилось, поэтому поздравляю Челябинск с заслуженной победой.

Хочется отметить, что за последние пять лет Челябинск сделал серьёзный шаг вперёд, в том числе в плане детских проектов, адаптивного баскетбола. Регион укрепился в баскетбольной элите, победа в Суперлиге открывает им хорошие перспективы. Как закончится строительство «РМК‑Арены», там будет ещё крутая инфраструктура.

— Челябинск организационно и с игровой точки зрения готов к Единой лиге?
— Как команда в спортивном плане да. Наверное, не первая четвёрка, но бороться с командами по типу «Пари Нижний Новгород», «Автодора» можно.

— Как оцените сезон Суперлиги?
— Очень интересный и соревновательный. Было много непредсказуемости, казалось бы, приморское «Динамо» доминировало, но многие кусали их, а плей‑офф показал, что любая команда в серии может победить.

— Более 300 болельщиков было в Химках. Баскетбол здесь продолжает жить?
— Мне бы хотелось, чтобы было больше. Команда молодая, играет много россиян, нет иностранцев. Чем‑то это похоже на МБА, здесь играет много воспитанников, это приятно наблюдать, — приводит слова Кириленко портал «Матч ТВ».

