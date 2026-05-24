«Клоуны на телевидении». Баркли раскритиковал тех, кто считает защиту «Оклахомы» грубой

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли раскритиковал экспертов, считающих, что игроки «Оклахома-Сити Тандер» агрессивно и грубо защищаются против 22-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в финале Западной конференции.

«Они не грязно играют. Это одни из самых безобидных фолов, которые я когда-либо видел. А эти клоуны на телевидении рассуждают о том, что они причинят боль бедняге Вемби. Я с ума схожу, когда смотрю эти шоу!» — сказал Баркли в эфире шоу ESPN.

После трёх серий противостояния счёт в пользу «Оклахомы» — 2-1.