Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Клоуны на телевидении». Баркли раскритиковал тех, кто считает защиту «Оклахомы» грубой

«Клоуны на телевидении». Баркли раскритиковал тех, кто считает защиту «Оклахомы» грубой
Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли раскритиковал экспертов, считающих, что игроки «Оклахома-Сити Тандер» агрессивно и грубо защищаются против 22-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в финале Западной конференции.

«Они не грязно играют. Это одни из самых безобидных фолов, которые я когда-либо видел. А эти клоуны на телевидении рассуждают о том, что они причинят боль бедняге Вемби. Я с ума схожу, когда смотрю эти шоу!» — сказал Баркли в эфире шоу ESPN.

После трёх серий противостояния счёт в пользу «Оклахомы» — 2-1.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма назвал свою проблему в серии с «Оклахомой» после двух поражений
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма подтвердил, что он феномен. НБА в очередной раз это признала!
Виктор Вембаньяма подтвердил, что он феномен. НБА в очередной раз это признала!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android