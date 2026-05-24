Центровой «Майами» Голдин высказался об участии Ищенко на драфте НБА

25-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», высказался об участии 21-летнего защитника клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Всеволода Ищенко на драфте североамериканской лиги в 2026 году.

— Всеволод Ищенко из «Локомотива» пойдёт на драфт НБА. Как оценишь его шансы?

— Я желаю ему большой удачи! Он молодой и очень перспективный парень. Но ему нужно понимать, что играть на мужском уровне — это не так легко. Но думаю, у Ищенко может получиться в НБА, — приводит слова Голдина Legalbet.

Голдин стал игроком НБА в 2025 году. На драфте он не был выбран клубами лиги, а затем подписал двусторонний контракт с «Майами».