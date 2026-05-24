Мэджик Джонсон: разочарован игрой и языком тела игроков «Кавальерс»

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон резко раскритиковал выступление «Кливленд Кавальерс» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (108:121).

«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» со счётом 121:108 и повёл в серии 3-0. Я был разочарован игрой и языком тела игроков «Кавальерс» в сегодняшнем матче. Нельзя выходить на домашнюю площадку при 0-2 и демонстрировать при этом недостаток самоотдачи и желания. «Нью-Йорк» идёт к финалу НБА, показывая свой лучший баскетбол. Они способны создать проблемы для «Оклахомы» или «Сан-Антонио», – написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.