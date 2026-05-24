Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон: разочарован игрой и языком тела игроков «Кавальерс»

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон резко раскритиковал выступление «Кливленд Кавальерс» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (108:121).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Мобли - 24, Митчелл - 23, Харден - 19, Аллен - 17, Страс - 13, Меррилл - 6, Шрёдер - 3, Тайсон - 3, Брайант, Портер, Миникс, Эллис, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр, Томлин
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Бриджес - 22, Ануноби - 21, Шамет - 14, Таунс - 13, Харт - 12, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» со счётом 121:108 и повёл в серии 3-0. Я был разочарован игрой и языком тела игроков «Кавальерс» в сегодняшнем матче. Нельзя выходить на домашнюю площадку при 0-2 и демонстрировать при этом недостаток самоотдачи и желания. «Нью-Йорк» идёт к финалу НБА, показывая свой лучший баскетбол. Они способны создать проблемы для «Оклахомы» или «Сан-Антонио», – написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

