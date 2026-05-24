«Бронза — приемлемый результат». Капитан «Локо» — о серии за третье место в Единой лиге

Капитан команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Патрик Миллер высказался об участии в матче за третье место в сезоне-2025/2026.

«Кто бы ни стал нашим соперником, мы будем делать всё, чтобы победить в этой серии. Два четвёртых места за два предыдущих сезона – это не то, что меня устраивает. Пора уже взять медаль. С учётом того, какие у нас по ходу сезона были качели, как у нас менялся состав и главный тренер, бронза – это приемлемый результат. До ближайшего матча у нас больше недели. Сейчас мы соберёмся с мыслями, с силами – и сделаем всё, что в наших силах, чтобы порадовать медалями себя, клуб и болельщиков.

[Болельщики «Локомотива»] Спасибо за поддержку. Вы верите в нас так же, как мы верим в себя – нам это важно и нужно. Такие вещи помогают гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Когда мы играем, то стараемся порадовать не только себя, но и вас. Мы в этом сезоне ещё увидимся, так давайте постараемся вместе выиграть медали», — приводит слова Миллера пресс-служба команды.