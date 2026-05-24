Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Великий тренер». Гомельский — о Греге Поповиче

«Великий тренер». Гомельский — о Греге Поповиче
Комментарии

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский лестно высказался в адрес легендарного американского баскетбольного тренера Грега Поповича.

«Грег Попович — великий тренер. Многократно это доказал. Его сильнейшей стороной считаю знания человеческой психологии и умение использовать эти знания для достижения побед. Во время своей учёбы в Военной Академии США он прошёл курс психологии. Настроить команду, поставить реальные задачи игрокам, использовать малейшие слабости соперников — его стиль. Прибавьте к этому выдающееся чувство юмора. Многие его ассистенты становились отличными главными тренерами в НБА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Грег работал главным тренером в клубе «Сан-Антонио Спёрс» с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Осенью 2024 года специалист перенёс инсульт, и уже в 2025 году Грег покинул должность главного тренера.

Материалы по теме
Гомельский предсказал победителя в серии 1/2 плей-офф ЕЛ «Зенит» — УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android