«Великий тренер». Гомельский — о Греге Поповиче

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский лестно высказался в адрес легендарного американского баскетбольного тренера Грега Поповича.

«Грег Попович — великий тренер. Многократно это доказал. Его сильнейшей стороной считаю знания человеческой психологии и умение использовать эти знания для достижения побед. Во время своей учёбы в Военной Академии США он прошёл курс психологии. Настроить команду, поставить реальные задачи игрокам, использовать малейшие слабости соперников — его стиль. Прибавьте к этому выдающееся чувство юмора. Многие его ассистенты становились отличными главными тренерами в НБА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Грег работал главным тренером в клубе «Сан-Антонио Спёрс» с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Осенью 2024 года специалист перенёс инсульт, и уже в 2025 году Грег покинул должность главного тренера.