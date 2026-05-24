Эй Смит: позорное зрелище от «Кливленда» в концовке. Им нужно возвращение Леброна

Авторитетный американский журналист и аналитик Стивен Эй Смит резко раскритиковал выступление «Кливленд Кавальерс» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (108:121), отметив, что клуб может бороться за титул только в случае возвращения 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса, выступающего сейчас за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Позорное зрелище от «Кливленда» в концовке игры. Отсутствие самоотдачи. Не хочу это говорить, потому что я фанат «Нью-Йорка», но такова правда. Когда видишь, как целый клуб сдаётся, как они это только что сделали, понимаешь, что этим людям нужен кто-то, кому не всё равно. Кто-то, кто с гордостью может представлять Кливленд.

Да, речь идёт о нём. Им нужно возвращение Короля Джеймса домой, чтобы спасти положение… если эта команда собирается возвращать титул в Кливленд. Серьёзно!!!» – написал Эй Смит на своей странице в социальной сети Х.