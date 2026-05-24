Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У нас много профессионалов». Брансон — о третьей победе «Нью-Йорка» над «Кливлендом»

«У нас много профессионалов». Брансон — о третьей победе «Нью-Йорка» над «Кливлендом»
Комментарии

Лидер команды НБА Джейлен Брансон, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс», прокомментировал победу в третьем матче финала Восточной конференции над «Кливленд Кавальерс» (121:108; счёт в серии 3-0).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Мобли - 24, Митчелл - 23, Харден - 19, Аллен - 17, Страс - 13, Меррилл - 6, Шрёдер - 3, Тайсон - 3, Брайант, Портер, Миникс, Эллис, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр, Томлин
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Бриджес - 22, Ануноби - 21, Шамет - 14, Таунс - 13, Харт - 12, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«У нас в раздевалке парни, которые очень усердно работают и очень фанатичны в своей работе и в том, что они делают. Когда вызывают их [на площадку] и приходит время действовать, они готовы. В нашем составе много настоящих профессионалов.

Моя стабильность в серии? Я всегда пытался сохранять хладнокровие. Вы никогда не хотите, чтобы кто-то видел вас, когда вы слишком взволнованы или слишком подавлены. Иметь такой менталитет, что бы ни случилось, ничто не сломит тебя, и, думаю, у меня это было уже давно», — приводит слова Брансона издание ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Нью-Йорк» творит историю в плей-офф НБА. Цифры всё объясняют
«Нью-Йорк» творит историю в плей-офф НБА. Цифры всё объясняют
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android