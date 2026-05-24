«У нас много профессионалов». Брансон — о третьей победе «Нью-Йорка» над «Кливлендом»

Лидер команды НБА Джейлен Брансон, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс», прокомментировал победу в третьем матче финала Восточной конференции над «Кливленд Кавальерс» (121:108; счёт в серии 3-0).

«У нас в раздевалке парни, которые очень усердно работают и очень фанатичны в своей работе и в том, что они делают. Когда вызывают их [на площадку] и приходит время действовать, они готовы. В нашем составе много настоящих профессионалов.

Моя стабильность в серии? Я всегда пытался сохранять хладнокровие. Вы никогда не хотите, чтобы кто-то видел вас, когда вы слишком взволнованы или слишком подавлены. Иметь такой менталитет, что бы ни случилось, ничто не сломит тебя, и, думаю, у меня это было уже давно», — приводит слова Брансона издание ESPN.