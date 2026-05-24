Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА Стивенсон удушающим приёмом победил Майкла Бизли в бою по правилам ММА

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лэнс Стивенсон, известный выступлениями за «Индиану Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в ночь на 24 мая в бою по правилам ММА сошёлся на ринге с другим экс-баскетболистом Майклом Бизли, выступающим в лиге Big3.

Бой между баскетболистами состоялся в промоушене Brand Risk, а прямую трансляцию проводил популярный западный стример Эдин Росс. Посмотреть запись боя можно на YouTube-канале или на платформе Kick.

Стивенсон одержал победу в первом раунде. В начале поединка Бизли захватил инициативу, стараясь атаковать оппонента джебами. Спустя пару пропущенных попаданий Лэнс бросился на Майкла с целью провести тейкдаун, но упав на спину Бизли захватил голову Стивенсона с целью провести удушающий.

Спустя 17 секунд Стивенсон смог вырваться из этого положения и захватить шею соперника, зафиксировав удушающий приём. Спустя пару секунд Бизли сдался, постучав рукой по рингу.

В 2025-м игроки сразились один на один за $ 100 тыс. по баскетбольным правилам. Победу одержал Бизли.

