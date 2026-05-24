«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид: во сколько начало, где смотреть финал Евролиги

Сегодня, 24 мая, в Афинах, Греция, пройдёт финал Евролиги сезона-2025/2026 между местной командой «Олимпиакос» и мадридским клубом «Реал». Начало игры запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию финального матча Евролиги, в которой отразит наиболее важные и значимые события игры.

Права на показ Евролиги в России принадлежат Okko.

На стадии полуфинала «Олимпиакос» обыграл турецкий коллектив «Фенербахче» со счётом 79:61, гарантировав себе место в финале. А «Реал» в полуфинале победил испанский клуб «Валенсия» со счётом 105:90.

Действующим чемпионом Евролиги является «Фенербахче», который в решающей встрече минувшего сезона одолел «Монако» со счётом 81:70. Бронзу взял «Олимпиакос», обыгравший другой греческий клуб, «Панатинаикос», — 97:93.