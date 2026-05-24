Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо примет участие в предматчевом шоу финала Евролиги — Basket News

Адетокунбо примет участие в предматчевом шоу финала Евролиги — Basket News
Комментарии

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо будет присутствовать на финале Евролиги между «Олимпиакосом» и «Реалом» и примет участие в предматчевом шоу. Об этом сообщает портал Basket News.

Евролига . Финал
24 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ожидается, что Адетокунбо выйдет на площадку вместе с бывшим игроком НБА Луиджи Датоме, тренером Андреа Тринкьери, журналисткой Василикой Карамузой и комментатором Сперосом Дедесом.

Финал Евролиги пройдёт сегодня, 24 мая, в 21:00 мск.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Появление Янниса Адетокунбо в «Лейкерс» возможно. Но есть деталь, меняющая всё
Появление Янниса Адетокунбо в «Лейкерс» возможно. Но есть деталь, меняющая всё
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android