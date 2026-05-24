Адетокунбо примет участие в предматчевом шоу финала Евролиги — Basket News

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо будет присутствовать на финале Евролиги между «Олимпиакосом» и «Реалом» и примет участие в предматчевом шоу. Об этом сообщает портал Basket News.

Ожидается, что Адетокунбо выйдет на площадку вместе с бывшим игроком НБА Луиджи Датоме, тренером Андреа Тринкьери, журналисткой Василикой Карамузой и комментатором Сперосом Дедесом.

Финал Евролиги пройдёт сегодня, 24 мая, в 21:00 мск.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.