Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Форвард «Олимпиакоса» Везенков назвал самое болезненное поражение в карьере

Болгарский форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков перед финалом Евролиги-2026 с мадридским «Реалом» вспомнил болезненное поражение в решающем матче 2023 года — 78:79, когда его команда уступила испанскому коллективу после победного броска Серхио Льюля.

Евролига . Финал
24 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Знаете, это всегда возможность. Никогда не знаешь, когда снова сыграешь в финале. Мы должны быть готовы. Не смотрим на другую команду, потому что не хотим тревожить наши мысли. Нужно сосредоточиться на своей команде и играть на 100% в защите и нападении. Очень уважаем «Реал», и мы должны выложиться полностью. Думаю, то поражение в 2023-м — это самый болезненный момент в моей карьере, однако каждое имеет свою историю.

А сейчас мы другая команда. Да, костяк тот же, но добавили больше игроков, другая аура, другой зал, другие обстоятельства. Все стали более взрослыми, и у каждого «Финала четырёх» своя история. Поэтому что бы ни случилось завтра, ничего нельзя изменить с 2023 года. Мы продолжаем следовать нашей истории и нашим моментам, надеюсь, что завтра мы будем теми парнями, которые улыбаются в конце», — приводит слова Везенкова Basket News.

