Экс-партнёр Леброна Джеймса по «Кливленду» Фрай посоветовал форварду вернуться в команду

Бывший партнёр Леброна Джеймса по «Кливленд Кавальерс» американский форвард Ченнинг Фрай посоветовал 41-летней суперзвезде вернуться в команду, с которой он выиграл чемпионство в 2016 году.

«Возвращайся в «Кливленд». Вот чего я хочу. Возвращайся домой, Леброн. В последний год сделай это. «Кливленд» может отказаться от Джеймса Хардена. Так что у них появится разыгрывающий. У них появится парень, который может играть на четырёх разных позициях. Он сделает их жёстче, их обменяют. Так или иначе. Это просто факты», — приводит слова Фрая Basket News.

Джеймс провёл 23-й сезон в карьере и 19-й в плей-офф. Этим летом он станет неограниченно свободным агентом, его решение — завершить карьеру или продолжить выступления в 24-м сезоне — остаётся одной из главных интриг межсезонья.