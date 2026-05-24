Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Защитник «Зенита» Мун высказался о предстоящем шестом матче полуфинальной серии с УНИКСом

Американский защитник «Зенита» Ксавьер Мун поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча пройдёт 25 мая в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. «Зенит» ведёт в серии со счётом 3-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
«Впереди большой матч. Снова играем дома. Так что завтра нам обязательно понадобится поддержка трибун. Ждём этого с нетерпением. Выйдем, будем выкладываться все 40 минут, надеюсь, добьёмся победы. Отступать некуда. Мы должны воспользоваться преимуществом домашней площадки и довести дело до конца», — приводит слова Муна официальный сайт петербургского клуба.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
