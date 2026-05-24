Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Оклахомы» Маккейн: мне не нужно никому ничего доказывать

Защитник «Оклахомы» Маккейн: мне не нужно никому ничего доказывать
Комментарии

Американский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джаред Маккейн заявил, что не пытается доказывать свою состоятельность бывшему президенту «Филадельфии Сиксерс» Дэрилу Мори, который обменял его в «Оклахому» на драфт-пики в феврале 2026 года.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
23 мая 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
108 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Васселл - 20, Фокс - 15, Касл - 14, Шампани - 10, Харпер - 6, Джонсон - 5, Корнет - 4, Олиник - 3, Брайант - 3, Пламли - 2, Маклафлин, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Маккейн - 24, Уильямс - 18, Карузо - 15, Холмгрен - 14, Уоллес - 11, Уильямс - 5, Хартенштайн - 5, Джо - 3, Митчелл - 2, Дорт, Уильямс, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Топич

«Много говорю об этом. Мне не нужно никому ничего доказывать. Всегда стараюсь сохранять позитивный настрой, для меня важно оправдать ожидания тех, кто в меня верит, — людей, которые действительно верят в меня. Неважно, что происходит, даже после обмена стараюсь оставаться позитивным. Дэрил — тот, кто выбрал меня на драфте, у меня всегда будет любовь к нему, потому что он доверился мне и поверил в меня, выбрав под 16-м пиком. Буду вечно благодарен ему за это. Так что для меня никогда не было целью кому-то что-то доказывать — только оправдать доверие тех, кто в меня верит», — приводит слова Маккейна Basket News.

