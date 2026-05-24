Защитник «Оклахомы» Маккейн: мне не нужно никому ничего доказывать

Американский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джаред Маккейн заявил, что не пытается доказывать свою состоятельность бывшему президенту «Филадельфии Сиксерс» Дэрилу Мори, который обменял его в «Оклахому» на драфт-пики в феврале 2026 года.

«Много говорю об этом. Мне не нужно никому ничего доказывать. Всегда стараюсь сохранять позитивный настрой, для меня важно оправдать ожидания тех, кто в меня верит, — людей, которые действительно верят в меня. Неважно, что происходит, даже после обмена стараюсь оставаться позитивным. Дэрил — тот, кто выбрал меня на драфте, у меня всегда будет любовь к нему, потому что он доверился мне и поверил в меня, выбрав под 16-м пиком. Буду вечно благодарен ему за это. Так что для меня никогда не было целью кому-то что-то доказывать — только оправдать доверие тех, кто в меня верит», — приводит слова Маккейна Basket News.