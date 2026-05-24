«Реал» с россиянами Амосовым и Фроловым проиграл в финале Евролиги U18

Мадридский «Реал» с российскими баскетболистами Егором Амосовым и Ильёй Фроловым в составе проиграл «Барселоне» со счётом 77:85 (22:24; 16:15; 24:21; 15:25) в финале Евролиги U18. Матч прошёл в Афинах, Греция.

В финальном матче Амосов набрал 16 очков, сделал девять подборов, отдал две передачи при коэффициенте эффективности «+11». Фролов оформил 11 очков, два подбора и одну передачу.

Лучшим игроком матча стал сербский форвард «Барселоны» Никола Кустурица. В его активе 20 очков, 10 подборов и две передачи при коэффициете эффективности «+10».

Напомним, недавно Амосов и Фролов в составе «Реала» стали победителями первого сезона Liga U — чемпионата Испании для игроков не старше 22 лет. В финале «сливочные» обыграли «Барселону» со счётом 86:82.