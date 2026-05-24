Аналитик НБА Симмонс: думаю, Адетокунбо хочет перейти в «Бостон»

Аналитик НБА Билл Симмонс высказал мнение, что греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо хотел бы перейти в «Бостон Селтикс», однако сам клуб не разделяет этого желания.



«Думаю, Яннис хочет перейти в «Бостон», и я не уверен, что «Бостон» хочет Янниса. Я думаю, что это и есть та самая движущая сила прямо сейчас. Он хочет остаться на Востоке. Думаю, у одного парня в «Селтикс» с ним один и тот же тренер по броскам. Думаю, у него большое уважение к организации. Я просто думаю, что это команда, которая была бы ему интересна. Но я также думаю, о «Майами», — приводит слова Симмонса Basket News.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.