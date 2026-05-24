Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик НБА Симмонс: думаю, Адетокунбо хочет перейти в «Бостон»

Аналитик НБА Симмонс: думаю, Адетокунбо хочет перейти в «Бостон»
Комментарии

Аналитик НБА Билл Симмонс высказал мнение, что греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо хотел бы перейти в «Бостон Селтикс», однако сам клуб не разделяет этого желания.

«Думаю, Яннис хочет перейти в «Бостон», и я не уверен, что «Бостон» хочет Янниса. Я думаю, что это и есть та самая движущая сила прямо сейчас. Он хочет остаться на Востоке. Думаю, у одного парня в «Селтикс» с ним один и тот же тренер по броскам. Думаю, у него большое уважение к организации. Я просто думаю, что это команда, которая была бы ему интересна. Но я также думаю, о «Майами», — приводит слова Симмонса Basket News.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Дончич попросил «Лейкерс» не включать Ривза в возможный обмен Адетокунбо — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android