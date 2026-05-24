Инсайдер НБА рассказала о возможном обмене Адетокунбо в «Майами»

Инсайдер НБА Ира Уиндерман рассказала о возможном обмене форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в «Майами Хит» и предупредила клуб о рисках, связанных с попыткой организовать переход суперзвезды.

«Думаю, «Хит» должны либо сделать предложение, от которого «Бакс» не смогут отказаться, либо переключиться на других игроков. Проблема в том, что тогда «Хит» потеряют возможность использовать 13-й пик в следующем месяце, чтобы выбрать игрока для «Милуоки». Чего «Хит» не могут себе позволить, так это выбрать игрока, который, как они считают, в итоге понадобится «Бакс», а затем увидеть, как «Бакс» соглашаются на альтернативный пакет обмена где-то ещё. Другими словами: никакого повторения выбора Шабазза Напьера в первом раунде 2014 года, чтобы ублажить Леброна Джеймса, а затем наблюдать, как Леброн уходит в свободные агенты через несколько недель», — написала Уиндерман в своей колонке на портале Sun Sentinel.

