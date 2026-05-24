Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Радоньич высказался о предстоящем шестом матче серии с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал предстоящий шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится 25 мая в Санкт-Петербурге. «Зенит» лидирует в серии до четырёх побед (3-2). В случае победы петербургский клуб станет вторым финалистом плей-офф Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
25 мая 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет тяжелейшая и важнейшая игра полуфинала. Мы должны быть готовы выдать наш максимум!» — приводит слова Радоньича официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, 23 мая московский ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в пятом матче полуфинальной серии (103:92, 4-1) и стал первым финалистом плей-офф Единой лиги.

