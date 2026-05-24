Олимпиакос Пирей — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Олимпиакос — Реал Мадрид: результат матча 24 мая 2026, счет 92:85, финал Евролиги 2025/2026

«Олимпиакос» обыграл «Реал» и стал победителем Евролиги
Сегодня, 24 мая, в Афинах (Греция) состоялся матч за первое место Евролиги между «Олимпиакосом» и «Реалом». Встреча завершилась со счётом 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 27:18) в пользу коллектива из города Пирей. Таким образом, греческий клуб стал победителем Евролиги, а коллектив из Мадрида стал серебряным призёром.

Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
92 : 85
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Альманса, Дек, Льюль, Фелис

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал французский защитник Эван Фурнье. Ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, а также отдать четыре передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Реала» стал канадский форвард Трей Лайлз. Ему удалось набрать 23 очка, сделать восемь подборов, а также отдать одну передачу.

