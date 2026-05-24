«Олимпиакос» обыграл «Реал» и стал победителем Евролиги

Сегодня, 24 мая, в Афинах (Греция) состоялся матч за первое место Евролиги между «Олимпиакосом» и «Реалом». Встреча завершилась со счётом 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 27:18) в пользу коллектива из города Пирей. Таким образом, греческий клуб стал победителем Евролиги, а коллектив из Мадрида стал серебряным призёром.

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал французский защитник Эван Фурнье. Ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, а также отдать четыре передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Реала» стал канадский форвард Трей Лайлз. Ему удалось набрать 23 очка, сделать восемь подборов, а также отдать одну передачу.