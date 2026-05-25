«Зенит» — УНИКС: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 25 мая, в Санкт-Петербурге состоится шестой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 между местным «Зенитом» и казанским УНИКСом.

Трансляция события будет доступна на телеплатформе Okko. Также трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, прямой эфир матча будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте».

Напомним, на стадии 1/4 финала плей-офф «Зенит» со счётом 3-1 в серии обыграл екатеринбургский «Уралмаш». УНИКС в четвертьфинале со счётом 3-0 в серии одолел московскую МБА-МАИ.

